Ser mørkt ut for Lill Harriet

Akkurat nå ser det ut til at FrPs andrekandidat i Sør-Trøndelag, Lill Harriet Sandaune fra Malvik, mister plassen på Stortinget. Men Sandaune er storfornøyd med valget likevel.

- Det er stor stemning i forhold til at vi ligger an til fire nye år i regjering, men mandatet mitt ser ikke ut til å komme med.

Glad for to år på tinget

- Er det et skår i gleden?

- Nei, jeg er veldig glad for de to årene jeg fikk på tinget. Det er klart at jeg veldig gjerne skulle sett at jeg kunne fortsatt, men jeg er veldig takknemlig. Vi har sett at FrP står seg godt etter fire år i regjering og det er jeg utrolig fornøyd med. Dette er et teamarbeid, sier Sandaune.

Hun tilbringer valgvaken på Fire Fine i Trondheim og beskriver stemningen som svært god, selv om det ble litt stille da det plutselig så ut som det skulle bli dødt løp mellom Erna og Jonas.

- Det ble litt stille her, men det tok seg veldig fort opp.

- Velgerne har forandret seg

Sandaune skryter av partiets valgkamp, og mener at FrP-velgerne har forandret seg.

- Jeg har møtt så mange trivelige velgere. Og folk kommer bort til oss og sier at de stemmer FrP.

Det er en forandring fra forrige valg hvor ikke alle snakket like høyt om det, mener hun.

- Det betyr at vi har gjort en god jobb, sier Sandaune.

Slik ser mandatfordelingen ut nå:

Sør-Trøndelag:

Arbeiderpartiet: 4 mandat

Trond Giske

Eva Kristin Hansen

Jorodd Asphjell

Kirsti Leirtrø

Høyre: 2 mandat

Linda Hofstad Helleland

Mari Holm Lønseth

Fremskrittspartiet: 1 mandat

Sivert Bjørnstad

Senterpartiet: 1 mandat

Heidi Greni

Sosialistisk Venstreparti: 1 mandat

Lars Haltbrekken

Utjevningsmandat: Jon Gunnes fra Venstre er inne på bekostning av Geirmund Lykke fra KrF

Nord-Trøndelag:

Arbeiderpartiet: 2 mandat

Ingvild Kjerkol

Arild Grande

Høyre: 1 mandat

Elin Agdestein

Senterpartiet: 1 mandat

Marit Arnstad

Venstre: 1 mandat

Utjevningsmandat: André N. Skjelstad fra Venstre er inne på utjevningsmandat i stedet for SVs Torgeir Strøm