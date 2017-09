Tar for seg lokal kvinneskjebne

Nylig ga rørosing og forfatter Ragnar Kokkvold ut boka På flukt. Historien omhandler 28 år gamle Sina - tjenestepiken fra Hommelvik som ble gravid utenfor ekteskapet, og datteren hun føder på sin flukt fra bygda.

Notis i avis

– Boka tar for seg behandlinga ugifte mødre ble utsatt for av det norske samfunnet på den tida, forteller Kokkvold til Bladet.

Onsdag 13. september kommer han til biblioteket på Vikhammer for å fortelle om sitt arbeid med boka. Forfatteren kom over kvinneskjebnen da han satt og bladde i en 122 år gammel utgave av rørosavisa Fjell-Ljom på biblioteket i Røros for noen år siden.

Omtalt i årbøker

Bruddstykker av historien om Sina er tidligere omtalt i historielagenes årbøker fra 2012 og 2015. Den nå avdøde lokalhistorikeren Øivind Kristiansen fra Hommelvik ble i likhet med Kokkvold kjent med historien gjennom notisen i lokalavisutgaven fra 1895.

Kokkvold forteller at Sina opprinnelig var fra Romsdalen, men at hun jobbet på en gård eller hos en familie i Hommelvik på slutten av 1800-tallet. Barnets far, en sjømann ved navn Ole fra Kristiansund, ville ikke gifte seg med henne og forlot bygda før Sina la ut på sin ferd.

Omstendighetene rundt flukten vil forfatteren fortelle mer om under bibliotekbesøket i neste uke.