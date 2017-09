- Usedvanlig spennende valg

Arbeiderparti-ordføreren i Malvik er på valgvake ved Royal Garden i Trondheim.

- Dette blir et usedvanlig jevnt og spennende valg. Nå har velgerne bestemt, og vi venter nå på resultatet, sier Aune.

Tilbake, men størst

Arbeiderpartiet får ifølge prognosen en oppslutning på 33,1 prosent, et fall på 3,6 prosentpoeng fra forrige valg, med 43 prosent av stemmene opptelt, hvorav de fleste er forhåndsstemmer. Det gir fire mandater på tinget, det samme som sist.

Høyre er nest største parti med en oppslutning på 20 prosent (tilbake 2,2 prosentpoeng) og får to mandater (ingen endring).

Fremskrittspartiet (tilbake 1,6 prosentpoeng) er tredje største parti i Sør-Trøndelag med en oppslutning på 12,1 prosent.

Senterpartiet (11,1 prosent) går mest fram i oppslutning fra valget i 2013 (4,6 prosentpoeng). Partiet får likevel ingen nye mandater (får nå ett mandat).

Det siste mandatet går til Sivert Haugen Bjørnstad (Fremskrittspartiet), mens Mona Berger fra Sosialistisk Venstreparti er inne med utjevningsmandatet i Sør-Trøndelag.

Mandatfordeling: Ap 4 (uendret), SV 2 (+1), H 2 (uendret), Sp 1 (uendret), Frp 1 (-1).

Giske: Ikke godt nok

– Dette er et altfor dårlig resultat for oss, sier Giske, med forbehold om at prognosene fra klokken 21 viser hvordan resultatet blir.

– Hvis prognosene stemmer, har vi ikke lykkes i å forklare vår visjon for framtiden og for hvordan folk kan kjenne seg igjen i den. Dette er ikke et godt nok resultat for Arbeiderpartiet. Vis kal ta en ordentlig evaluering etter at valgnatten er over, sier Giske.

Han kan ikke på forhånd si om valgresultatet vil gi konsekvenser for den sittende Ap-ledelsen, men legger til:

– Vi som sitter i ledelsen har ansvar for valgkampen. Vi tar ansvar når vi vinner og når vi taper, og vi skal ta det på alvor, sier Giske til NTB.