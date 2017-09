Slik rammes passasjerene av en mulig SAS-streik

Norsk Flygerforbund har varslet at alle norske SAS-flygere tas ut i streik fra torsdag av dersom det ikke blir enighet i forhandlingene med SAS. Dermed blir tusenvis av reisende rammet.

* Reisende som har billett med fly som blir innstilt ved en eventuell streik, blir varslet på SMS av SAS.

* Foreløpig har selskapet ikke full oversikt over hvilke flygninger som rammes ved en opptrapping av streiken, men lover å informere om dette fortløpende.

* Status for enkeltflyginger kan sjekkes på selskapets nettsider.

* Chartertrafikk som flys av SAS fra Norge blir ikke berørt. Det vil si reiser som er booket via turoperatører som TUI og Apollo med flightnummer fra SK7000-7999.

* SAS tilbyr kostnadsfri ombooking til/fra/innen Norge for reiser booket før 12. september og med reisedag til og med mandag 18. september. Dette inkluderer også flighter som ikke berøres av streiken.

* Når flygninger blir kansellert på grunn av streik, har passasjeren rett til ombooking eller refusjon. SAS skal da finne annen reisemåte for passasjeren, enten med et samarbeidende flyselskap, eller med buss eller tog, og det skal flyselskapet dekke.

* Om man velger å droppe turen skal man få igjen pengene for den delen av billetten som ikke er brukt, inkludert skatter og avgifter som er betalt.

*V elger man å kjøpe en ny og dyrere billett i et annet selskap, må man dekke prisdifferansen selv.

* I utgangspunktet åpner ikke streik for de store erstatningene EU har fastsatt når flyavganger kanselleres eller blir forsinket av årsaker flyselskapet burde ha kontroll over, som mannskapsmangel eller tekniske problemer. Streik, på samme måte som dårlig vær, regnes for å være en ekstraordinær omstendighet som flyselskap ikke har kontroll over.

*SAS har økt bemanningen på sine kundesentre for ombooking, både på telefon og sosiale medier. Selskapet forsterker også bemanningen på flyplassene for å ta hånd om passasjerer som rammes av streik.

(Kilder: SAS, Forbrukerrådet)