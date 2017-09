Slik stemte stjørdalingene ved valget

Valgresultatet for Stjørdal er klart, og tendensen er lik som resten av landet. Senterpartiet går opp, mens Arbeiderpartiet går ned.

De to andre store partiene i kommunen, Høyre og Fremskrittspartiet, ender omtrent på samme resultat som for fire år siden.

Fornøyd varaordfører

- Vi er kjempefornøyde med et veldig godt valg på Stjørdal. Resultatet er ikke klart, men akkurat nå ser det ut til å bli flertall for de borgelige partiene. Det er en svekkelse i forhold til for fire år siden, men det kan fortsatt nærme seg forrige valg, sier varaordfører Ole Hermod Sandvik (H).

Varaordføreren kan si seg fornøyd med at Stjørdal er den kommunen i fylket som har dratt inn flest Høyre-stemmer.

- Nå er det sperregrensa som er uforutsigbar, sier Sandvik som tilbragte valgkvelden på sportsbaren i Stjørdal.

Kanonvalg for SV og Rødt

To som virkelig kan se tilbake på et valg, er SV og Rødt. De har økt sin oppslutning med henholdsvis 1,5 og 1,9 prosentpoeng.

Rødt var etter midnatt større enn både Venstre og MdG.

Også Miljøpartiet de Grønne har framgang og endte til slutt på 2,3 prosent.

På landsgjennomsnittet

Når det gjelder oppmøte ved årets stortingsvalg, var det 77,9 prosent av stjørdalingene som gikk til valgurnene. Dette er en bitteliten nedgang i forhold til valget for fire år siden.

Totalt er det talt opp 13 625 stemmer fra Stjørdal så langt, hvor av 4411 var forhåndsstemmer. De siste stemmene blir talt opp tirsdag formiddag.

I tabellen under ser du hvordan stjørdalingene stemte i år: