Vil ha fyrverkeri på Midtsandtangen

I fjor ble det avlyst på grunn av vind, men nå søker Roy Tronstad i T-Pyro om tillatelse om å fyre av et spektakulært fyrverkeri den kommende nyttårsaften.

Tronstad har søkt Malvik kommune om å tillatelse til å bruke Midtsandtangen friluftsområde til avfyring av profesjonelt Display Fyrverkeri søndag 31. desember mellom klokka 19 og 21 på kvelden. Avfyringen vil vare i omtrent 10 minutter.

– Etter et år med mange fyrverkeri rundt omkring i Trøndelag, så er det ekstra stas å kunne avslutte året med å bidra til en flott nyttårsmarkering i Malvik kommune. Vi har vel samme planer som i fjor, og ønsker å få til noe spektakulært. Vi forsøker å få til et spleiselag med kommunens innbyggere og næringslivet om et flott familiefyrverkeri på Midtsandtangen. Vi ser for oss stjerneklar himmel, små frosne barnekinn og store øyne opp mot et flott fargespill på himmelen, sier Tronstad.

For mye vind

I fjor fikk han tillatelse å lage et tilsvarende fyrverkeri, men ble stoppet av været.

– Nyttårsaften klokken 17 var det planlagt familiefyrverkeri på Midtsandtangen. I fjor måtte vi dessverre avlyse på grunn av dårlig vær, men alle som donerte penger fikk pengene sine tilbake, og vi håper selvfølgelig på samme fantastiske respons i år, sier Tronstad.

Tronstad forteller at han igjen håper å få til et spleiselag for å få til et storslaget fyrverkeri.

– Om det er noen firma eller privatpersoner i kommunen som ønsker å bidra, så er det bare å ta kontakt. Det er fullt mulig å kjøpe sponsorplass på de største luftbombene. Om vi klarer å samle inn nok penger vurderer vi også å synkronisere deler av fyrverkeriet til musikk, sier Tronstad og legger til at de ikke kan samle inn penger før de har alle tillatelser i orden.

– Vi har som mål å ha alle formaliteter klare innen midten av oktober.

Vikhammerløkka

Foruten familiefyrverkeri har Tronstad også søkt om å få bruke skjæret på Vikhammerløkka til avfyring av fyrverkeri ved midnatt.

– Det vil bli opprettet en arrangementsside på Facebook for nyttårsaften og denne vil bli annonsert i forskjellige sosiale medier fra slutten av oktober, sier Roy Trondstad.