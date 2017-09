Malvik Røde Kors og gruppa Refugees welcome to Malvik etterlyser flere frivillige. Det er nesten ingen flyktningguider igjen i kommunen.

I et ledd i å få opp frivilligheten ble det arragert et treff for flyktninger og frivillige i Bruket kulturhus i Hommelvik sist onsdag. Hensikten var å bli bedre kjent og trene på språk.

Mange nye fjes

Ifølge nestleder i Malvik Røde Kors, Camilla Haugen, gikk tilstelningen over all forventning.

– Det kom mellom 80 og 90 personer. Dette viser at behovet for slike arrangement så absolutt er til stede, sier hun til Bladet.

Hjelpeorganisasjonen og Refugees welcome to Malvik sto som arrangør, men Haugen forteller at de fikk mye og god hjelp fra alle som kom.

– Jeg er rett og slett rørt over engasjementet til folk. Det dukket opp mange nye fjes. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra både flyktningene og malvikingene som kom, sier Camilla Haugen.

Hun opplyser at det ble spist 17 pizzaer fra Homla restaurant onsdag kveld.

I lykkerus

Lignende treff er planlagt en gang i måneden fram til jul. Hvis det kommer like mange i tiden framover, så ligger det an til å bli flere tilstelninger utover nyåret også.

– Jeg er helt i lykkerus. Det er så godt å se at engasjementet fremdeles er her, sier Aslaug Skarsaune Svenning i Refugees welcome to Malvik etter det vellykkede arrangementet.

Brit Bjørkli stilte opp som frivillig «norsktrener». Hun syntes det var spennende å bli bedre kjent med flyktningene.

– De pratet som en foss, og vi fikk en veldig god dialog, sier Bjørkli.