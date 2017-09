49-åring tiltalt for vold

Stjørdalingen er tiltalt for å ha kjørt bil en natt i november i fjor, selv om blodprøven viste at han hadde 2,15 i promile.

Tidligere på kvelden skal han ifølge tiltalen ha klappet til en person med flat hånd.

49-åringen er derfor tiltalt både for å ha øvet vold mot en annen person og for promillekjøring.

Skal ha truet offentlige tjenestemenn

Ifølge tiltalen skal stjørdalingen ha blitt fremstilt for blodprøvetaking av en legestudent.

Under blodprøvetakingen skal han ha tatt tak i legestudentens underarm, holdt henne fast og sagt til henne at han visste hvem hun var og hvor hun bodde.

Skulle "ta seg av" politimannens kone

Han skal videre ha blitt fremstilt for blodprøvetaking av en politiførstebetjent.

Denne skal ifølge tiltalen ha fått seg et spark under kneet, og den tiltalte skal ha sagt at han visste hvem politimannen var gift med, hvilke barn han hadde og at han skulle ta seg av kona.

Truslene gjør at mannen er tiltalt for å ved vold eller trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette.