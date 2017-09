Få problemer for flypassasjerene

Den bebudede streiken blant pilotene i SAS ble avblåst natt til torsdag.

For å være føre var, innstilte SAS om lag 100 flygninger allerede onsdag, og det medfører selvsagt en del forsinkelser og utfordringer for de reisende utover torsdagen.

Konstituert lufthavnsjef, Thomas Wintervold, sier at det ved siste sjekk var 8-9 flygninger fra Værnes som er innstilt torsdag, men at det ikke skaper store utfordringer for de reisende til og fra Værnes.

- Det er tydelig at SAS har vært flink til å gå ut med mye og riktig informasjon. Det har ført til at de reisende har tatt sine forholdsregler, og endret sin reiserute på forhånd. Så her er det stille og rolig, sier Wintervold.

Wintervold regner med at all flytrafikk vil gå som normalt når vi kommer til ettermiddagen.