Kulturhuset mottok gjev pris i København

Det skjedde i den danske hovedstaden København.

– Her er det mange eksperter på ståldesign, og jeg tror denne prisen henger høyt i fagmiljøet. Veldig artig og gjevt å få være med og motta en slik pris, sier varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik.

Stolt

En delegasjon fra totalentreprenør Skanska Norge AS og Stjørdal kommune, for å nevne noen, var representert da Kimen kulturhus fikk hederen.

– Jeg er utrolig stolt over at vi mottar denne prisen. Skanska, Stjørdal kommune, arkitektene, Rambøll og Brødrene Midthaug jobbet knallhardt sammen med å realisere dette fantastiske bygget, og det er stort å se hvordan sluttproduktet er verdsatt, både av publikum og fagfolk. Jeg vil også gi en honnør til de dyktige fagarbeiderne våre. Deres håndverk på Kimen er av ypperste kvalitet og uten dem hadde ikke sluttproduktet blitt like bra som det ble. Helt siden 2011 har dette prosjektet vært en viktig del av livet mitt, og det at vi fortsatt mottar priser for utformingen to år etter at bygget åpnet, viser hvor fantastisk Kimen kulturhus er. Dette er enda en merkedag for alle som har vært involvert i dette prosjektet og for Stjørdal, sier prosjektsjef Frode Berg i Skanska.

På fabrikken på Øysand utenfor Trondheim produserer Skanska Stålfabrikken stålprodukter til bygg og anlegg over hele Norge. Fabrikksjef Jon Olav Kvåle beskriver stålet de leverte til kulturhuset i Stjørdal som noe av det mest utfordrende og gjeveste de har gjort.

– Det er veldig gøy at håndverket vårt blir verdsatt og får den anerkjennelsen jeg mener det fortjener. Stålarbeidet på Kimen er et strålende eksempel på hvordan man kan bruke stålkonstruksjoner på en funksjonell måte slik at det legger til rette for de som skal bruke bygget samtidig som estetikken er god. Det er jo også ekstra gøy at vi kan bidra med vår kompetanse og våre løsninger til et så flott bygg. I mine øyne er bruken av stål i Kimen nærmest som et kunstverk i seg selv, sier Kvåle i en pressemelding.

11 priser til 11 land

Prosjekt og bygg fra til sammen 11 land mottok «European Steel Design Award». Alle gikk til topps i sine respektive land, og alle ble hedret i København torsdag kveld.

Prisen deles ut annet hvert år European Convention for Constructional Steelwork, en europeisk bransjeorganisasjon som fremmer bruken av stål i bygg- og anleggsprosjekter.

– Flere av anleggene som vant kostet milliarder av kroner, sier varaordfører Ole Hermod Sandvik.