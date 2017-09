Måtte evakuere på grunn av gasslukt

Like etter klokka 10.30 gikk alarmen i Tangen Næringslokalen, hvor blant annet Nord Universitet holder hus.

Årsaken var gasslukt i bygget.

- Mannskaper fra Stjørdal Brann- og redningstjeneste har rykket ut til Tangen for å sjekke nærmere rundt meldingene om gasslukt i lokalene til Tangen Næringsbygg, sier operasjonsleder i Trøndelag Politidistrikt i Nord-Trøndelag, Stig Rune Sagen.

Sluppet inn igjen

Nå er både studenter og ansatte ved universitetet tilbake i skolelokalene.

- Folk er på vei inn igjen. Vi vet at meldingen kom via en manuell brannvarsler, og mannskaper fra politi og brann jobber nå med å finne ut hva som har skjedd. Mest sannsynlig har gasslukten kommet via ventilasjonsanlegget, fortsetter Sagen, som fortsatt venter på tilbakemelding om eksakt årsak til gasslukta og evakueringen.