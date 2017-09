Ringte på døra flere ganger, ble slått rett ned

Da fornærmede ringte på døra gjentatte ganger nattestid fordi han ville på nachspiel, slo huseieren ham til slutt rett ned. 35-åringen innrømmet forholdene, men likevel tok det tre år før saken kom for retten.

Nå er den 35 år gamle mannen idømt 60 dager betinget fengsel for volden.

Ifølge domsavsigelsen skal tiltalte ha kommet hjem fra byen den aktuelle natten. Han var beruset og ønsket å legge seg. Utenfor leiligheten møtte han flere ukjente personer som ønsket å komme på nachspiel. De tre skal også ha forsøkt å komme seg inn i leiligheten. Etter å ha ringt på døren flere ganger, ble tiltalte så provosert at han slo fornærmede en gang med knyttet neve i ansiktet.

Fornærmede fikk flere brudd i øyehulen, ble operert og fikk satt inn flere stålplater i ansiktet.

Formildende

Retten anslår at et riktig utgangspunkt for straffeutmåling er ubetinget fengsel i seks måneder, men saken har en rekke formildende omstendigheter og tiltalte slipper derfor billigere unna.

For det første var fornærmede på tiltaltes eiendom midt på natten, han ringte på døren flere ganger og nektet å forlate stedet.

Videre har tiltalte innrømmet forholdene med det samme.

I tillegg har saken blitt liggende svært lenge. Den aktuelle hendelsen skjedde allerede tilbake i 2014.

Retten påpeker at den lange liggetiden er et klart og grovt brudd på den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen som omhandler rettergang innen rimelig tid.

Betinget fengsel

Derfor har retten kommet til at riktig straff er 60 dager fengsel, som i sin helhet gjøres betinget.

Fornærmede har hatt utgifter i forbindelse med sykehusopphold og tapt tillegg i jobben og har rettet et krav på 5.745 kroner.

I tillegg har fornærmede fremmet et krav om oppreisningserstatning, og aktor nedla påstand om at slik erstatning tilkjennes med inntil 20.000 kroner.

Retten påpeker at fornærmede ble påført en alvorlig og smertefull skade ved tiltaltes handling. Han har gjennomgått en omfattende operasjon og vil måtte leve med stålplater og skruer like under ansiktshuden resten av livet. Han har fortsatt perioder med smerter i hodet, og strever da med å få sove.

Skaden påvirker livskvaliteten hans og den påvirker hans yrkesliv ved at han er blitt mer forsiktig for å unngå ytterligere skader og ved at han fortere får vondt i hodet etter påkjenninger.

Retten kom derfor fram til at 20.000 kroner er riktig nivå på oppreisningserstatningen.