Sjåfør hadde 2,3 i promille da han ble stanset

Stjørdalsmannen hadde kjørt bil i Malvik mens han var påvirket av alkohol. Fyllekjøringen skjedde i juni i år og mannen hadde en promille på 2,3 en time etter at han kjørte. Mannen hadde heller ikke gyldig kjørekort da han kjørte bilen.

Påtalemyndigheten hadde langt ned påstand om en ubetinget dom på 24 dager i fengsel og en bot på 20.000 kroner.

Inntrøndelag tingrett fastsatte i sin dom at mannen må betale en bot på 35.000 kroner og at han får en sperrefrist for ervervelse av førerkort på to år og seks måneder.

I straffeutmålingen la retten vekt på i formildende retning at mannen kom med en uforbeholden tilståelse, har ujevn inntekt og at han har forsørgeransvar.