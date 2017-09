Nå starter sikringen mot kvikkleireras i Lånke

Mandag ruller maskinene inn på Svedjan i Lånke. Norges vassdrags- og energiverk starter sikringstiltak mot nye kvikleireras.

– Vi hadde en mindre utglidning her i fjor på eiendommen til Tor Weiseth, på tampen av året. Etter besiktelsen og videre undersøkelser ble det bestemt sikring i området mot nye utglidninger, sier Atle Horn, rådgiver i Stjørdal kommune.

Det er en større kvikkleireforekomst i området, og nå mandag starter sikringsarbeidene.

2.900 kubikk stein

Rassikringa skal foregå i en lengde på 220 meter.

– Først skal det ryddes unna en del skog. Så skal det kjøres inn i området 2.900 kubikk sprengt stein, bekken skal steinsettes og også heves noe for å stoppe bekkens graving i området.

Hindre utglidning

I tillegg skal også noe av steinen legges ut som motvekt mot kvikkleira som finnes i området.

– Alt for å hindre framtidig utglidning i dette området. Raset i fjor gikk tett innpå bebyggelsen her, sier Atle Horn.

Han opplyser at de regner med at sikringsarbeidet vil pågå i rundt to uker.