Nea Radio kåret til årets lokalradio

Nea Radio, som satser mer og flere steder i distriktet, ble fredag kveld hedret under «Prix Radio» i Oslo.

Radiokanalen ble kåret til årets lokalradio. De andre nominerte var 1FM Molde, Radio 102, P5 Bergen og Radio Nova.

– Dette er veldig hyggelig og stor stas. Det er artig å bli lagt merke til, og det viser at de siste grepene vi har gjort er riktig. Vi har mange flinke og framoverlente folk i staben, sier redaktør Andreas Reitan til Bladet.

– Vi er en av landets største og mest vellykkede lokalradio. Vi har 13 FM-sendere og 10 DAB-sendere. Denne prisen gir motivasjon til å satse videre, legger han til.

Begrunnelse

Her er juryens begrunnelse:

«Årets lokalradio har en sterk posisjon i sitt nedslagsfelt. Suksessoppskriften er folkelig og variert innhold, med stor grad av lokal tilstedeværelse.

Lokalradioen er en fremmer for lokal identitet og kultur, og har inntatt en aktiv rolle som samlingspunkt for befolkningen i dekningsområdet.

Aldri tidligere har en lokal radiostasjon hatt så stor daglig oppslutning i sitt nedslagsfelt som årets prisvinner. Stasjonen knuser alle tidligere rekorder og alle nasjonale radioaktører, når nærmere halvparten av alle innbyggere lytter til radiokanalen – hver dag.

Årets lokalradio var tidlig på banen for å adoptere ny digital kringkastingsteknologi og disponerer i dag Norges største og mest avanserte lokale DAB-nett. I løpet av det siste året har radiostasjonen utvidet sitt dekningsområde fra 12.000 til et potensiale på over 270.000.

Årets prisvinner er «bygderadioen» som vokste seg ut av bygda og ble et forbilde og en inspirasjon for mange andre i lokalradiobransjen».

Nea Radio var også nominert i kategoriene årets intervju og årets radiokanal, men her nådde de ikke helt opp.

Disse vant

Under ser du alle vinnerne:

Årets radiokanal: P4 Radio Hele Norge.

Årets lokalradio: Nea Radio.

Årets programledere: Bjørn Faarlund, Øystein Røe Larsen og Silje Stang, P4s Radiofrokost.

Årets morgenflate: P4s Radiofrokost.

Årets sendeflate: P3dokumentar, NRK P3.

Årets lokale sendeflate: Lokalen, Rogaland, NRK P1.

Årets direktesending: P4s Radiofrokost, USA-valget.

Årets aktuelle sendeflate: Verdens Rikeste Land i New York, NRK P3.

Årets spesialprogram: Født sånn eller blitt sånn? RøverRadion.

Årets nyhetsbulletin: Jensen og Trump, NRK Dagsnytt, NRK P1.

Årets intervju: Livet og døden med Thea, Fritimen, NRK P1.

Årets reportasje: Dobbel kjærlighet, Norgesglasset, NRK P1.

Årets humor: SID fra Istid prøver nye roller, P3morgen, NRK P3.

Årets unge radioprofil: Martin Holmen, NRK mP3.

Årets podcast: Skuddet på Toftøy, Aftenposten, A-magasinet.

Årets radioøyeblikk: Silje om Orlando-terror, NRK P3.

Årets musikkradio: P8 Pop, Even Rognlien.

Årets promo: P3gull, NRK P3.

Årets fagpris, dedikert nyskaping: Purk eller skurk, NRK Nyheter.

Årets hederspris: Kjell Gjøstein Resi.

Årets radionavn: P3morgen.