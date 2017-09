Nå kan du søke på utveksling

Pågangen har ikke vært altfor stor for å få utveksling, forteller Magne Kjerkreit i Rotary Stjørdal. Han håper ungdom oppdager tilbudet.

– Vi ønsker jo å få søknader, så vi har flere å velge mellom, og sikre oss at vi får sendt noen. Et utvekslingsår kan bety nye venner, å lære språk og det å bli kjent med et annet land og en annen kultur, sier han.

– De får oppleve ganske mye. Med Rotarys program bor du hos hos tre forskjellige familier i samme område. Du skifter ikke skole. På denne måten har du muliget til å bli kjent med flere og kanskje oppleve litt mer. Det er tett oppfølging. Eleven får en kontaktperson lokalt som nærmest blir en mentor, forteller Kjerkreit.

Han nevner at studenter fra Stjørdal har vært veldig fornøyd etter sine opphold.

Søkerne må være 16 det året de reiser ut. 2. året på videregående – tilsvarende skole er utvekslingsåret. Rotary har tilbud verden rundt. Og den som søker kan velge litt selv hvor de ønsker seg.

– Rotary har over million medlemmer på verdensbasis. Målsettingen vår er internasjonal forsståelse. Derfor ønsker vi å bidra til at ungdom får dele opplevelser på tvers av landegrenser, sier Magne Kjerkreit.