Krever erstatning for skader etter ekstremregn

Gjensidige forsikring har sendt varsel til Malvik kommune om regresskrav for utgiftene i forbindelse med ekstremregnet som ga oversvømmelser i boliger og garasjer i Selbuvegen i Hommelvik i august.

Men kommunen mener det er feil adresse for krav om erstatning.

På vegen av en kunde i Selbuvegen har Gjensidige sendt varsel om regresskrav, erstatning for skader i forbindelse med ekstremregnet over Hommelvik. Selskapet skriver at det er anleggseier som er ansvarlig for skader som skyldes feil på grunn av mangler ved offentlige avløpsledninger.

Foreløpig varsel

Kvelden onsdag 2. august falt det ekstremt store nedbørsmengder på kort tid i Smiskaret, Hommelvik og inn til Muruvik. Både privathus og kommunens rådhus og bibliotek ble utsatt for vannskader i garasjer og kjellere.

Nå ber Gjensidige om kommunens vurdering av ansvarsforholdet, og vil på et senere tidspunkt komme tilbake med beløpet som vil kreves som erstatning.

Avdelingsingeniør for vann og avløp, Sturla Jakobsen, i FDV-kommunalteknikk i Malvik kommune er kjent med kravet, men sier at det er sendt til feil adresse.

Ikke kommunens ansvar

– Dette varselet om regress som Malvik kommune har mottatt er ikke vårt ansvar. Dette gjelder en bolig i Selbuvegen, som er en fylkeskommunal vei, og der er det Statens vegvesen som er ansvarlig for avløp og avløpskummene i tilknytning til veien. Slik jeg forstå det skal det ikke ha vært kapasitet i avløpssystemet til å ta unna de store mengdene med regnvann som kom den kvelden, sier Jakobsen.

Han har foreløpig ikke oversikt over eventuelle andre private boliger som fikk skader av de ekstreme vannmengdene, og mulige regresskrav i forbindelse med skader og reparasjoner.