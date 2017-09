Klart for fargerike Høstfestdager

I tre dager blir det handelsfestival i Stjørdal. Til sammen 24 butikker er med på det som blir årets handelhappening på Stjørdal. Vinnerne stikker av med gavekort til en verdi av tilsammen 25.000 kroner, sier markedskonsulent i Bladet, Atle Reinfjord Hjelmseth.

Tradisjonen tro arrangerer avisen høstfestdager fra torsdag 21. september til lørdag 23. september.

– Selve aktiviteten er at vi lodder ut gaverkort for tilsammen en verdi av 25.000 kroner. For å få lodd må du handle for over 100 kroner i en av butikkene som er med i høstfestdagene. Kvitteringen er loddet ditt, på den fører du navn og nummer før du legger den ned i en av boksene som er plassert rundt om i de forskjellige butikkene, forklarer Hjelmseth.