Sier endelig nei til vindmøller i Meråker

Det har vært knyttet stor spenning om olje- og energidepartmentet vil gi E.ON Wind Norway godkjenning for sine planer om en vindmøllepark i Kopperå. Søknaden har tidligere blitt avslått av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tirsdag kom svaret, og de oppretter NVE sitt nei til vindmøller i fjellområdet inn mot svenskegrensen.

Det betyr et punktum i saken som har skapt et stort engasjement i Meråker.

Tatt hensyn til flere

Departementet har i avslaget lagt vekt på hensynet til reindriften, landskap og friluftsinteressene. I tillegg har innvendingene mot prosjektet fra svenske myndigheter vært av betydning for departementet i den sammenheng.

Søknaden omfattet et vindkraftverk på inntil 180 MW i et planområde på 40 km2 nord for E14 inn mot grensen til Sverige i Meråker. Vindkraftverket ble antatt å kunne gi opp imot 500 GWh årlig produksjon.

NVE mener de viktigste punktene i avslaget er de negative virkningene av Kopperaa vindkraftverk knyttet til samiske interesser, friluftsliv, reiselivsnæring og landskap. NVE har også lagt vekt på at tiltaket medfører grenseoverskridende virkninger, og at svenske lokale, regionale og nasjonale myndigheter går imot prosjektet. NVEs avslag er påklaget av E.ON og grunneieren Meråker Brug. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Sametinget varslet i høringen innsigelse til planene.

Ja til vindmøller i Selbu

Minst like stort engasjement har det vært rundt TrønderEnergi sine planer om vindmøllepark på Stokkfjellet i Selbu. Sist helg ble arrangert en egen «demonstrasjon», der både reindriftsnæringen og miljøorganisasjonene deltok.

Men nå har departementet sagt ja til planene. TrønderEnergi sine planer for vindkraftverket kan ved full utbygging gi en årlig produksjon på om lag 250 gigawattimer årlig (GWh), tilsvarende årsforbruket til om lag 12.500 husstander.

- Stokkfjellet vindkraftverk er et teknisk/økonomisk meget godt vindkraftverk, med store muligheter for realisering. Prosjektet har oppslutning hos grunneierne og i Selbu kommune, og kan gi næringsutvikling lokalt både under anlegg og drift, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en pressemelding.