Det bekrefter leder for forebyggende avdeling, Ole Johan Kiplesund som viser til en ny undersøkelse.

Brannsikkerhet i hjemmet er hovedtema, når brannvesen over hele landet inviterer til Åpen brannstasjon i Stjørdal under Brannvernuka lørdag 23. september.

Få har øvd seg

Mens bare én av fire har hatt brannøvelse hjemme (26 %), sier noen flere at de i det minste har snakket om hva de skal gjøre i tilfelle brann (64 %), ifølge undersøkelsen som Kantar TNS nylig har utført for Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If.

- Det bekymrer oss veldig at så mange ikke har trent på hva man skal gjøre ved brann. Det er for sent å oppdage at teori og praksis ikke stemmer overens når kjøkkenet eller stua står i full fyr. Et lite branntilløp utvikler seg raskt til full overtenning, så her må alle handle riktig fra første stund, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If.

Avtal møtested

Bare ti prosent av husstander med to eller flere personer har avtalt møtested utendørs i tilfelle brann, ifølge spørreundersøkelsen. Dette skremmer brannvesenet.

- Ved brann blir det fort kaotisk, og det er lett å komme bort fra hverandre. For oss i brannvesenet er det et skrekkscenario, at folk løper tilbake inn i brennende hus for å lete etter familiemedlemmer som kanskje har kommet seg ut andre veier. Derfor er det å avtale et fast møtested utenfor boligen noe av det enkleste og viktigste man kan gjøre, sier Ole Johan Kiplesund i Stjørdal brann- og redningstjeneste.

Mobilspill

If har utviklet mobilspillet Brannleken.no for mobil og nettbrett som skal hjelpe barnefamilier til å gjøre brannøvelsen til en morsom familieaktivitet, nevnes det.

Mobilspillet er med på å involvere barna, og gjøre brann mindre skummelt for de små, mener brannvesenet som gjerne ser at folk prøver spillet.

Åpen dag

Åpen brannstasjon skjer på 350 steder over hele landet som en familieaktivitet, der både barn og voksne får opplæring i hvordan de kan sikre hjemmet mot brann.

I Stjørdal blir det konkurranser og brannbilkjøring. Du får oppleve en virtuell brann og kanskjeblir det mulig å få opp i høyden med brannliften.

- I tillegg så ønsker vi å nevne at Bjørnis kommer og vil være sammen med oss. Kom å få en stor bamseklem! Vi gleder oss, og håper mange kommer på besøk. sier Ole Johan Kiplesund. sier Ole Johan Kiplesund

Kunnskapsløype i Malvik

Ved brannstasjoen i Hommelvik forteller brannkonstabel Cecilie Grønseth at det vil bli kunnskapsløype blant annet.

- Deltakerne får diplom og hjelm etterpå. Vi skal vise fram stasjonen, og vi kommer til å sette fram noe utstyr og informere, forteller Grønseth.

Samarbeid

Stjørdal brann- og redningstjeneste sammen med forsikringsselskapet IF som har invitert flere aktører til åpen dag på stasjonen i Stjørdal. Politiet kommer, ambulansen, Røde kors og Lys opp aksjonen.