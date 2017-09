Banket på dører og ville inn

Flere beboere i Holmenkollveien i Hommelvik opplevde natt til torsdag at en mannsperson banket på ytterdøra og villle inn.

- Det var i følge meldingene snakk om en mannsperson i alderen 15-20 år, og han var kraftig bygd. Han var av norsk utseende og snakket trønderdialekt. Han spurte om han fikk komme inn å varme seg, men det var ingen som slapp inn mannen, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

Brutt seg inn

Torsdag morgen oppdaget minst to beboere at noen i løpet av natten hadde brutt seg inn i garasjene deres, men uten at de nå kan si om noe er stjålet.

Det skal ved et tilfelle blitt knust et vindu for å komme seg inn i garasjen.

Lås dører

Politiet oppfordrer alle til å låse garasjer, biler og ytterdører om natta.

- Vi sier ikke dette for å skape frykt, men for å unngå uønskede situasjoner. Vi ber også folk sikre løse gjenstander, avslutter Svein Erik Gjølmesli.