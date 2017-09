Infomøte for grunneierne langs E6

Nye Veier AS, som har ansvaret for utbyggingen av E6 mellom Ranheim og Åsen, inviterer grunneierne som blir berørt eller kan bli berørt av utbyggingen, til informasjonsmøter i neste uke.

– For å informere om planarbeidet og grunnerverv inviterer Nye Veier grunneiere til møte 27. og 28 september på Stav hotell. Den første møtedagen er satt av til grunneiere mellom Stav og Stjørdal, mens grunneiere fra Ranheim til Stav er invitert dagen etter. Torsdag er det imidlertid storkamp på Lerkendal, og for å unngå kollisjon åpner nye Veier for at grunneiere som ønsker det kan komme onsdag, skriver selskapet i invitasjonen.

Åpen dag

Nye Veier arranger åpen dag på Stav hotell fredag 20. oktober mellom klokka 09 og 16.

Etter at Nye Veier overtok ansvaret for utbyggingen av E6 med gjennomgående firefelts vei er deler av prosjektet noe endret. Nå planlegges det en motorvei med fartsgrense på 110 km/t, mens Statens vegvesen i sin behandling av planen fikk godkjent at E6 gjennom Malvik kunne bygges med fartsgrense på 90 km/t.

Høyere hastighet medfører at traseen må justeres i forhold til kurvatur og kan bety at noen flere grunneiere blir mer berørt.

Dersom kommunestyret godkjenner endringene som Nye Veier vil foreslå er planen å starte utbyggingen av E6 med første byggetrinn på strekningen Ranheim–Reitan i første halvdel av 2019. Byggetrinn to mellom Reitan og Åsen vil komme noe senere.