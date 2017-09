Malvik er favoritt i travstyret

Styret i Midt-Norge Travforbund har innstilt Malvik som beste plassering til en ny travbane som skal erstatte dagens anlegg på Leangen. Innstillingen er delt, hvor et mindretall gikk for Klæbu.

Travmiljøet var samlet tirsdag kveld hvor alternativene ble lagt frem.

–Det var ikke så uventet, men styret er delt i denne saken. Fire gikk inn for Malvik med Orkdal som reserveanlegg. De tre andre styremedlemmene gikk inn for Klæbu, med Melhus som reserveanlegg, sa Edmund Morwood til NRK Midt-Nytt etter møtet.

Avgjørelsen blir gjort på en ekstraordinær generalforsamling søndag.

Det er nå fire organer som har Leistad på Malvik som det beste alternativet. Leangentravets Eiendom, Norsk Rikstoto, Det Norske Travselskap og nå et flertall i Midt-Norge Travforbund mener alle at et anlegg ved E6 på Leistad er det beste alternativet.