- Vi skal bli en maktfaktor i nye Trøndelag

Torsdag innkalte ordførerne i Stjørdal, Levanger og Verdal til pressekonferanse på Kirke-Skatvold på Skatval, der opprettelsen av et nytt regionråd var agenda.

- Fra 1. januar får vi et sammenslått Trøndelag, og vi ønsker nå å gjøre aksen mellom Trondheim og Steinkjer synlig. Så langt har det vært mye snakk om Trondheim og Steinkjer i forbindelse med sammenslåingen, og det liker vi selvsagt ikke veldig godt, sier stjørdalsordfører Ivar Vigdenes, som får støtte av kollegaene i Levanger og Verdal, Robert Svarva og Bjørn Iversen.

Ingen erstatning for Værnesregionen

Selv om ordfører-trioen er trygg i sin sak på at dette nye regionrådet, som har fått navnet Midt-Trøndelag regionråd, snart ser dagens lys, må kommunestyrene i de tre kommunene ha saken til endelig avgjørelse. De tre rådmennene legger snart fram en sak til politisk behandling i sine respektive kommuner.

På spørsmål om dette er vil være en erstatning for samarbeidet Stjørdal allerede har i Værnesregionen, er Vigdenes tydelig.

- Dette nye regionrådet er et strategisk og interessepolitisk samarbeid mellom våre tre kommuner og gjerne flere om de ønsker å være med. Værnesregionen er mer et samarbeid om tjenester og skal bestå som samarbeidsform. Jeg har allerede informert ordførerne i Værnesregionen om dette samarbeidet og alle tre kommunene synes det er naturlig at de andre kommunene i Værnesregionen blir en del av dette regionrådet etter hvert. Alle som deler tankene om en sterkere akse mellom Trondheim og Steinkjer, er hjertelig velkommen, fortsetter Vigdenes.

Akkurat rett tidspunkt

De tre ordførerne er veldig glad for at samarbeidet nå ser ut til å bli en realitet. Levanger og Verdal står fra 1. januar uten regionrådstilknytning og Stjørdalsordføreren kan ikke skjule sin begeistring over at Levanger og Verdal ser sørover etter partnere og ikke nordover.

- Om en ser bort i fra Trondheim, er vårt område det sterkste vekstområdet i Trøndelag. Det må vi få fram. Vi må rett og slett bli en ny maktfaktor i nye Trøndelag.

- Men kommer ikke dette samarbeidet for sent. Trondheim og Steinkjer har fordelt det meste mellom seg allerede i forbindelse med sammenslåingen av de to fylkene?

- Så absolutt ikke. Dette er mye mer langsiktig enn det å være med å fordelingen akkurat nå. Det var helt nødvendig i forhold til å få en sammenslåing av fylkene, at Trondheim og Steinkjer tok hovedrollene, sier verdalsordfører Bjørn Iversen.

Kortere avstand

At pressekonferansen var lagt til Skatval og Forbordsfjellet var ingen tilfeldighet. Fra toppen av Forbordsfjellet ser vi godt alle de tre kommunene og under føttene på ordførertrioen skal man snart i gang med to store infrastrukturprosjekt som bringer kommunene enda tettere sammen.

Tunnel for jernbane og biltrafikk vil korte ned reisetiden mellom Verdal og Stjørdal betraktelig.

- Vi ser fram til å komme i gang med dette samarbeidet, som kommer som et tillegg til alle de samarbeid vi kommunene har på kryss og tvers i dag, sier Ivar Vigdenes.

- Det viktigste for oss er å finne gode samarbeidspartnere på ulike nivå, som vil gi innbyggerne et bedre tilbud og en mer effektiv organisering av det offentlige tjenestetilbudet, avslutter Levangerordfører Robert Svarva.