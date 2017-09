– Travbane vil åpne for flere inngrep

Per Walseth har lang erfaring fra lokalpolitikken i Malvik, og sitter denne perioden som medlem av Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam). Han reagerer sterkt på at den vedtatte arealplanen utfordres med stadige forslag om å legge næringsvirksomhet midt i det som er kjerneområde for landbruk i Malvik kommune.

Kjerneområde

–Når kommunestyret har vedtatt at Kvegjerdsmyra skal være kjerneområde for landbruk betyr det at disse arealene er forbeholdt landbruksdrift. Der dyrkes det korn og produseres kjøtt i dag, og bare sterke samfunnsinteresser kan være grunn for å omregulere areal fra landbruk til næring, sier Walseth.

–Dersom det gjøres ett inngrep i et landbruksområde vil det åpne for flere framtidige inngrep. Omreguleres 150 mål til næringsformål for å anlegge en travbane vil det åpne for flere inngrep som reduserer dette viktige landbruksområdet. I dag produseres det mat bare på tre prosent av arealet i Norge. Det er et nasjonalt mål å øke andelen produktivt areal, og mange steder er disse arealene under press fra utbyggingsinteresser. De globale klimautfordringene vi står overfor gjør at vi ikke kan fortsette å bygge ned, men heller øke arealene det produseres mat på, sier Walseth.

Næring på Sveberg

Malvik kommunes bidrag til framtidige regionale næringsarealer er lagt til Sveberg-området. Det var etter ønske fra Trondheimsregionen og gjennom IKAP-samarbeidet (Interkommunal arealplanlegging) at politikerne i Malvik vedtok å legge ut store arealer på Sveberg til næringsformål.

–Den landbruksjorda som bygges ned i Malvik går til utbyggingen av E6 og til næringsarealene på Sveberg. Sveberg næringsområde ble vedtatt av et flertall i kommunestyret nettopp for å unngå utbygging på Leistad og Kvegjerdsmyra, sier Per Walseth, som ikke regner med at en søknad om omregulering på Leistad vil bli vedtatt.

Gode jordbruksarealer

–Jeg håper og tror alle politikerne i Malvik ser nytten av å ha gode, sammenhengende jordbruksarealer. En eventuell søknad om å få omregulert eiendommen på Leistad vil først bli behandlet i utvalget. Skulle resultatet bli at vi sier nei, vil det være i tråd med arealplanen. Dersom utvalget skulle ende på å si ja til omregulering, vil saken sendes over til fylkesmannen for videre behandling. Fylkesmannen har allerede vært tydelig i forhold til omregulering i dette området, sier Walseth.