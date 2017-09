Elgkua lever farligst under årets jakt

Det sier Stian Almestad, skog–og utmarksrådgiver i Stjørdal kommune.

Det er for mye elg. Og det er ku og kvige som har mest å frykte i år.

– Mattilsynet og Miljødirektoratet ber kommunene legge til rette for bestandsreduksjon. Det betyr, for å nå denne målsettinga, må produktiviteten i bestanden taes ned, det må skytes større andel produksjonsdyr, eldre kyr og kviger, sier Almestad,.

Snudd på hodet

– Det er ikke bare trusselen om skrantesyke og smitte som ligger bak denne oppfordringa. Det er rett og slett mer elg i skogen enn det vi har beite til. I fjor registrerte vi for første gang at snittvekta på okse–kalv var under 60 kilo. Klare tegn på at det må taes ut mer elg. Jeg oppfordrer faktisk jegerne i årets jakt å skyte elg i så stort antall, at jegeren føler det vondt, sier Almestad.

Han trekker også fram et annet signal som viser en fallende kondisjon hos elgen.

– Normalt sier vi at 40 prosent av kyrne som har kalv bør ha tvillinger. I fjor registrerte vi at bare 16 prosent hadde tvillinger. Så vi må gjøre tiltak for å bygge bedre kondisjon hos elgen, sier Almestad.

Samme kvote

Flere kommuner reduserer kvoten under årets jakt som starter over helga. I Stjørdal gjøres ikke det, samme kvote som i fjor, med unntak av fire dyr, 521 mot 525 i fjor.

– Kvote og tildeling er som tidligere år diskutert også i Stjørdal. Kvoten ikke reduseres ikke. Vi har de siste år klart å ta ut en større andel eldre kyr, men vi henger fortsatt igjen med å skyte flere kviger, eller ungdyr. Så her ligger det også en oppfordring om å felle flere kviger, sier Almestad, og legger til at det over flere år er skutt for mye okse.

I fjor ble 85 prosent av kvoten felt.

– Det er fortsatt flere dyr å ta ut i år, sammenlignet med felte dyr i fjor, siden vi ikke nådde kvoten siste sesong, sier Stian Almestad.