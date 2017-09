Saniteten har hjerterom og rom

– Vi kommer fra Stjørdal Halsen Sanitetsforening. Vi ønsker oss flere medlemmer i foreninga, og vi har et eget hus, Sanitetshuset i Torgvegen, hvor vi har våre aktiviteter. Så er det slik, at huset har så mye mer, mange rom ledige flere timer hver dag i uka. Det må da være noen som ønsker å leie rom i forskjellige sammenhenger.

Det er Gunn Kristensen, leder i sanitetsforeninga som sier dette. Nestleder Randi Jensen er også med på turen innom lokalavisa, som har en hensikt, de to er virkelig i farta for å øke aktiviteten i sanitetshuset.

Mange muligheter

– Vi ønsker at flere skal benytte seg av mulighetene huset byr på, det være seg til møter, eller andre arrangement. Vi har mindre rom for utleie, og større. På det meste kan her være møter eller selskap for opp mot 40 personer i det største arealet, og vi kan dekke bord for så mange, sier Kristensen.

Ikke bare møter snakker de om, nei det kan være selskaper av ulike slag, selskap i forbindelse med barnedåp, konfirmasjon, bursdager og arrangement, i det hele tatt, hele møte–og selskapsskalaen ramser de opp, og minner om kjøkkenet, et godt utstyrt kjøkken, det hører hjemme i et hus eid av sanitetskvinner.

Plass for menn

– Kvinner, er denne foreninga lukket for menn?

– Nei, vi ønsker oss nye medlemmer, er knappe 50, og menn er velkomne, sier de to damene, og legger plutselig til, at de har da en, en eneste en, mann som medlem.