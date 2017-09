Selger de andre eiendommene

Når Fides nå samler sin aktivitet i nybygget i Værnesgata, har de allerede bestemt seg for å selge eiendommene på Sutterø og de andre eiendommene de har i Værnesgata.

– Bygget og eiendommen på Sutterø, ei tomt på 1100 kvadratmeter, legges ut for salg nå i høst. Her er vi igang med salgsprosessen. Eiendommene i Værnesgata 12 og 14 skal vi også selge. Det er faktisk naboeiendommen til nybygget vårt, sier Roar Vikvang daglig leder i Fides.

Avventer

– Nå er det slik at kommunen for tiden arbeider med en reguleringsplan for området som også inkluderer Værnesgata og vår eiendom der. Vi avventer salg av denne eiendommen inntil det foreligger en ferdig vedtatt reguleringsplan, sier Vikvang.

Leier

Fides sin aktivitet i dag på Fossliåsen foregår i lokaler eid av Stjørdal kommune.

På Sutterø er er endommen som skal selges i hovedsak ei tomt på 1100 kvadratmeter.