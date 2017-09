Ekspert på «tannlegefobi»

– Følelse av kontroll er kanskje det viktigste i tilnærmingen til pasienter med tannlegeskrekk, sier Stian Sundli.

– Og så det å få bort det som mange tror - at tannlegen er fienden, legger han til.

Den nye tannlegen ved Torget Tannhelse kommer fra Sanden i Trondheim, og er spesialist i odontofobi.

– Jeg fattet interesse for temaet, og bestemte meg for å skaffe meg litt ekstra kompetanse på temaet. Det er veldig givende å jobbe med folk som har disse problemene, og få til å hjelpe dem, sier Sundli.

Han har eksamen i odontofobi i regi av Norsk forening for odontofobi.

Flere å spille på

Ved Torget tannhelse samarbeider han med Arne-Henrik Finnanger som er autorisert til å gi lystgass. I tillegg har klinikken samarbeid med en svensk kjevekirurg, som kan foreta operasjoner. Det betyr at Torget kan behandle de aller fleste pasienter i eget hus.

Han legger stor vekt på å prate med sine pasienter, og få dem til å åpne seg mest mulig for å diskutere problemene.

– Jeg prøver å skape en god stemning når folk kommer inn på kontoret. God stemning har utrolig mye å si. Det neste er å få et tillitsforhold. Jeg involverer pasienten i hva jeg finner ut når jeg undersøker tennene og hva som må gjøres. Prøver å forklare dem at vi kan ta ting i deres tempo, slik at de føler at de henger med. Det er lov å ta pauser og avbryte. Vi tar ett skritt om gangen. Ting kan avtales. Tre sekunders boring for eksempel. Og det er fullt mulig å dele opp behandlingen og komme igjen flere ganger. Jeg informerer også om hva vi an tilby av hjelpemidler. En god løsning for mange er å ta imot en beroligende tablett, sier Sundli.

Det skal ikke gjøre vondt

Han synes det er viktig å få fram at normalt skal en tannbehandling ikke gjøre noe vondt i dag. Angst er frykt for et stimuli som ikke er farlig.

– Det er da følelsen av kontroll kommer inn som et viktig element. Det å tørre å si ifra. For barn er dette ofte et problem, sier Sundli.

– Blir det ikke dyrt i lengden når det skal tas så mye hensyn?

– Nei det skal ikke bli dyrere å snakke om. Dessuten er de fleste med så store problemer berettiget til å få dekket en del av behandlingen fra Helfo.

Mange skammer seg

Mange skammer seg over frykten for tannlegen.

Noen føler på at de ikke har noen god grunn til å være redd. Andre har tannlegeskrekk fordi de har vært utsatt for traumer.

– Det er alle kateorier. Det som er vanskeligst er når ingen ting blir sagt, men at jeg plutselig bare oppdager at pasienten ligger der og har det kjempetrasig. Da avbryter jeg for å ta en prat. De mest alvorlige tilfellene, er kanskje de som har vært utsatt for overgrep. Noen har et ikke-forhold til sin egen munn. De vet rett og slett ikke hvordan det ser ut inni der selv, og de går ikke til tannlege. Men så kommer det tannpine.

Alltid en løsning

– Det meste løser seg med samtale og samarbeid med pasienten. Som regel får vi utført tannbehandlingen. Men er det helt umulig finnes en tredje mulighet som er behandling under narkose, men det har ikke vi utstyr til. Da henviser vi videre, sier Stian Sundli som tok over praksisen til Jens Ravlo ved Torget tannhelse i sommer.

