Travforbudet vil til Malvik

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Midt-Norge Travforbund vedtok søndag ettermiddag med 45 av 66 stemmer at det nye regionanlegget, som skal erstatte Leangen travbane, legges til Malvik, skriver adressa.no

Generalforsamlingen valgte med 37 stemmer Orkdal som reservearena.

Etter at Leangen ble solgt har vært en lang prosess med mye intern konflikt før travforbundet nå har valgt Leistad i Malvik som sted for nytt regioanlegg.

I Malvik er det kommet sterke signaler fra landbruket om at de vil kjempe for å stoppe en omregulering av det aktuelle arealet, som ligger i det kommunen har gitt status som kjerneområde for landbruk.

