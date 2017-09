Travforbundet vil til Malvik

- Jeg er veldig glad for at Malvik ble valgt, sier Jostein Engan i Malvik Travlag. Han mener plasseringen har hatt mye å si.

- Plasseringen i forhold til de andre alternativene og nærheten til E6 og til Trondheim sentrum og hovedkontoret.

- Er du optimistisk til at travbanen kommer? For det må vel en omregulering til?

- Ja, jeg tror vi får til det. Jeg er optimisktisk. Vi er villige til å dyrke opp en annen plass. Vi erstatter den dyrkajorda vi tar.

- Hva skjer nå?

- Nå er det å jobbe videre og få det godkjent i kommunen og hos fylkesmannen så det blir en omregulering av det utpekte området på Leistad, sier Jostein Engan.

Ekstraordinær generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Midt-Norge Travforbund vedtok søndag ettermiddag med 45 av 66 stemmer at det nye regionanlegget, som skal erstatte Leangen travbane, legges til Malvik.

Generalforsamlingen valgte med 37 stemmer Orkdal som reservearena.

Nytt regionanlegg

Etter at Leangen ble solgt har vært en lang prosess med mye intern konflikt før travforbundet nå har valgt Leistad i Malvik som sted for nytt regioanlegg.

Les også: - Travbane vil åpne for flere inngrep

I Malvik er det kommet sterke signaler fra landbruket om at de vil kjempe for å stoppe en omregulering av det aktuelle arealet, som ligger i det kommunen har gitt status som kjerneområde for landbruk.

Les også: - Det er ikke bare å komme til Malvik (pluss)