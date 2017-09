25-åring nekter straffskyld for drapet på sin egen far i Steinkjer

Mannen er tiltalt for å ha slått faren sin i hodet med en stein på åpen gate 30. mars i år. Mannen i 60-årene døde utenfor familiens hus i Steinkjer.

25-åringen nekter straffskyld.

– Dette svaret handler blant annet om spørsmålet om tilregnelighet, sa mannens forsvarer, advokat Rolf Christensen, like etter at hans klient hadde svart på hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet, skriver NRK.

Vet ikke hvorfor

25-åringen forklarte seg i retten mandag. Han sa ifølge NRK at han hadde slitt med mange tanker i hodet i tiden rundt 30. mars, men at han aldri hadde tenkt tanken på å ta livet av noen.

Ifølge Adresseavisen har tiltalte vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus etter drapet i mars i år. Der fikk han diagnosen paranoid schizofreni.

I retten kom det også fram at familien flere ganger før den tid hadde forsøkt å få sønnen tvangsinnlagt, men at de følte at de ikke hadde blitt hørt.

– Vi så at han var syk, men ble ikke forstått, sa moren, som ifølge Adresseavisen beskriver tiltalte som en snill gutt som i oppveksten hadde et godt forhold både til sin far og resten av familien.

Endret atferd

Samme dag som drapet fant sted, skal tiltalte ha forsøkt å rekruttere kolleger inn i menigheten Jehovas vitner og blitt sendt hjem fra jobb på grunn av dette.

Litt senere samme dag skal tiltalte ha sagt opp jobben, skriver NRK.

Broren til tiltalte kom til stedet da faren lå på bakken, og han fortalte retten at han måtte holde broren sin nede, og at ting som ble sagt, ikke hang på greip.

Rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at 25-åringen var i psykose da drapet skjedde, og påtalemyndigheten mener han må dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Hovedproblemstillingen i straffesaken blir dermed hvorvidt vilkåret for å dømme mannen til tvungent psykisk helsevern er oppfylt.