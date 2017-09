Jan er Årets ildsjel i Malvik

Alle kommuner er invitert til å nominere sin egen ildsjel. Og ildsjelene samles i Trondheim når Sør-Trøndelag Idrettskrets arrangerer Årets Hederskveld lørdag 6. oktober. Fra 2018 blir idrettskretsene i Sør- og Nord-Trøndelag forøvrig slått sammen til Trøndelag Idrettskrets.

Malvik idrettråd har nominert Jan Stokdahl, og skriver dette i begrunnelsen:

«Denne personen har i en årrekke vært en av de virkelige ildsjelene innen skiavdeligen i Malvik IL. Både som trener, rennleder, oppmann og flere andre verv og funksjoner. Han har også vært en viktig bidragsyter for å få realisert skitraseen fra Hønstad og opp til Vulusjøen, samt utvidelse av Vulusjøhytta på 1980-tallet.

Vedkommendes innsats for å fremme skisporten i Malvik har vært formidabel. Denne personen har også sikret, samt tilrettelagt for bruk av Malvikmarka i all ettertid til kommende generasjoner. Både på ski, til fots og ikke minst dokumentasjon og skilting av gamle kuilturminner i Malvik.

Denne ildsjelen var også en viktig brobygger mellom alle avdelingene i Malvik IL med sitt egangsjement for St. Olavsloppet siden oppstarten i 1988 og fram til langt utpå 2000-tallet.

Personen har vært en betydelig ressurs for Malvik IL i flere tiår og ble utnevnt som æresmeldlem i 2017.

Vedkommende har opp gjennom nedlagt mange år som ildsjel i Malvik IL og da spesielt innenfor ski og friidrett. I tillegg er mye av den innsats som utøves av frivillig arbeid i Fjellstyret og Historielaget, organisert indirekte gjennom denne personens engasjement.