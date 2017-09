Skal ha framsatt drapstrusler mot politiet

Hendelsen skjedde rundt midnatt natt til torsdag 21. september. Politiet fikk tillatelse til å bevæpne seg før pågripelsen fant sted.

– Vedkommende kom med drapstrusler og hadde et slagvåpen i hånda. Det var en hammerligennende gjenstand som han ga uttrykk for at han ville bruke, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor.

Omringet

Politiet fikk tidligere på kvelden melding om at mannen, som befinner seg i 30-årene, hadde oppført seg truende.

En politipatrulje rykket ut og påtraff mannen like ved avgjøringen til golfbanen i Stjørdal.

– Der ble det en konfrontasjon før truslene kom. Mannen var ruset og aggressiv. Det ble tilkalt ekstra styrker, og en politihund fra Trondheim bisto også. Mannen ble til slutt omringet og fratatt gjenstanden, forteller Sparby.

Meldeplikt

Vedkommende ble pågrepet og kjørt til arresten. Han valgte å ikke avgi forklaring til politiet før han ble løslatt.

– Han ble ilagt meldeplikt overfor politiet. Saken er snart ferdig etterforsket, opplyser Annar Sparby, som legger til at mannen er en kjenning av politiet.