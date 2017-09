Endelig fikk Eva møte den kjente forfatteren

– Jeg har lest alle bøkene hennes. Hun skriver godt og jeg gledet meg til å møte henne her i dag. Som du fikk med deg så sto jeg i kø og ventet, sier Eva Arstad Rostad og smiler.

Tok seg god tid

Den cubansk-amerikanske forfatteren Cecilia Samartin satte seg til utenfor Ark Bokhandel Stjørdal i Torgkvartalet tirsdag og signerte sin nye roman «Skjønnhet for aske».

Samartin tok seg god tid til alle som kjøpte boka og ville ha en personlig hilsen.

– Når jeg leser bøkene hennes så føler jeg at jeg er med i historien. Ser for meg alt. Det er kjærlighet, sorg og glede, ja, hun omfavner alt. En veldig god forfatter, forteller Eva Arstad Rostad.

Cecilia Samartin besøkte bokhandelen i Stjørdal for tre år siden også.

– Jeg klarte ikke å komme hit sist hun var her, så derfor skulle jeg bare hit i dag. Nå starter jeg å lese den nye boka i kveld, sier Rostad.

– Glede

– Det gir meg en glede å møte alle de flotte leserne jeg har. Det gjør sitt til at jeg vil fortsette og skrive. Å være forfatter er et ensomt liv i blant, sier Cecilia Samartin til Bladet.

Hun er på en ti dager lang norgesturné. Etter besøket i Stjørdal gikk ferden videre til Trondheim.

– Dere har jo et fantastisk vær nå. Norge er et flott land. Jeg føler meg hjemme her, sier Samartin.