Fylkesmannen snur om kyllingfabrikk

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har tidligere levert innsigelse på at Orkdal kommune får omdisponere et større areal med landbruksjord til en ny fabrikk for Norsk Kylling.

Norsk Kylling har bestemt at de legger ned drifta på Støren i Midtre Gauldal, og har selv lansert Orkdal som sin førsteprioritet for ny lokasjon. Reservealternativet har vært Sveberg i Malvik.

Det var Avisa Sør-Trøndelag som først omtalte saken.

Snur om jordvern

Nå har Fylkesmannen i en epost til Orkdal kommune sagt at de trekker innsigelsen de hadde mot etableringen.

Der skriver Fylkesmannen at innsigelsen trekkes på de 130 målene på Furumoen som Norsk kylling ønsker å bygge sin nye fabrikk på.

- Jeg ble jublende glad, sier ordfører Oddbjørn Bang til Avisa Sør-Trøndelag