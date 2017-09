Rykker ut nesten daglig

Det sier Bjørn Rønning, brannsjefen i Stjørdal.

Kommunen er noe forberedt på et aksellererende behov for ny brannstasjon, blant annet med rom for en heltids vaktstyrke døgnet rundt. Tomta for ny stasjon er blinket ut på deler av Veisletta, et 70 mål stort areal eid av kommunen. Området ligger på østsida av Stjørdal sentrum, ved Kirkevegen. Men de folkevalgte har ikke bestemt når ny brannstasjon skal bygges, eller stå ferdig.

Kasernering

Rønning har oversikt over antall utrykninger de siste årene, og veksten er kraftig.

– I 2014 hadde vi 206 utrykninger, i 2015 hadde vi 249 og i 2016 hadde vi 285 utrykninger. og i år vil vi passere 300 utrykninger. Vi nærmer oss i snitt en utrykning daglig, sier brannsjefen.

Rønning er brannsjef i en raskt voksende kommune, med et økende antall hendelser i bygg og på vegene.

– Det er helt klart vi nærmer oss smertegrensa for en heltids kaswernert styrke, på grunn av den voksende oppdragsmengden, sier Rønning.

Han sier at når summen av innbyggere i en kommunes tettsteder passerer 20 000 immbyggere, så skal det være et brannvesen med en kasernert eller døgnbemannet vaktstyrke. Dette betyr at når summen av innbyggerne i tettstedene i Hegra, Skatval, Lånke og kommunesenteret passerer 20 000. Og det betyr ny brannstasjon. Det er ingen mulighet for kasernering i dagens stasjon, ifølge Rønning.

Trenger ny stasjon

Brannsjefen regner med at Stjørdal neste år vil ha vedtatt en ny brannordning med kontinuerlig vaktstyrke, men ordninga kan først være operativ fra en ny brannstasjon.

– Ny brannstasjon er så klart et lerret å bleke, sier Bjørn Rønning.

Det kan nevnes at alarmen på brannstasjonen gikk under intervjuet med Rønning.