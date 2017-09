Tenåring på moped anmeldt

En mopedist i tenårene ble ved 14-tiden mandag stanset av en politipatrulje på Vikhammer.

- Vi oppfattet det slik at vedkommende kjørte rundt på et uregistrert kjøretøy. Det viste imidlertid seg at mopedisten hadde plassert skiltet på en slik måte at det ikke var mulig å lese det, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

Han opplyser at føreren nå vil bli anmeldt for brudd på kjøretøyforskriften.