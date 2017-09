Lever av ild, varme og litt galskap

Nilsen sitter i kjelleren på huset ved Thoresenberget og skjærer ut en sjablong på ei egenprodusert glasslampe. Litt senere skal lampa sandblåses, slik at den får et mønster med et frostet uttrykk. I beltet sitter vakttelefonen til brannvesenet og han forteller kjapt at han må dra hvis alarmen går. Han er deltidsansatt i Trøndelag brann- og redningstjeneste og må være klar til å kjøre ut fra brannstasjonen i Hommelvik innen fire minutter, hvis alarmen går.

Brannmann

–Går alarmen må du raske med deg tingene, for da springer jeg ut. Da har jeg det travelt, sier han litt muntert.

For Nilsen lever av ild og varme. Enten når han står ved ovnen og bearbeider glasset til å bli flotte designlamper, eller når han rykker ut sammen med kollegene i brannvesenet.

–Jeg er ifra Mo i Rana, men kom til Hommelvik for to år siden, sammen med samboer, barn og hunder. Jeg bodde ti år på Fosen, men ville flytte nærmere Trondheim til en plass som er sentral samtidig som det er tilgang til utmarka, forklarer Nilsen.

–Vi har to hunder og jeg må bare ha tilgang til marka. Her går veien til Stavsjøen like ved og det er sti til Isdammen hvor det er et nettverk av stier. Jeg er en aktiv friluftsmann og bruker fotoapparatet flittig når jeg er ute sammen med familie eller hunder, forteller han.

Ønsker eget verksted

På Fosen hadde han eget glassblåserverksted, og han ser for seg at det også vil dukke opp et i Malvik i fremtiden. Den siste produksjonen av lamper er laget i Småland i Sverige, hvor han tidligere har utdannet seg ved Glasskolan i Kosta.

–Skolen hvor jeg tok utdanningen var i samme bygget som Kosta Boda fabrikken, selv om de ikke var tilknyttet. Men vi hadde utplassering og var innom glassbrukene. Dette området kalles Glasriket og jeg hadde læretid i en liten bedrift i området. Det ble seks år i Småland, sier Nilsen

– Hvor kan du tenke deg å ha verksted?

–Det må være et eksisterende bygg som er egnet. Jeg har mye utstyr og trenger bare et bygg og en smelteovn, så kan jeg starte opp. Dukker det opp et godt alternativ så er jeg klar. Jeg kommer ikke til å drive alene heller, og det er flere glassblåsere i regionen som kan være aktuell å samarbeide med.

Fascinert av ild

–Hva slags forhold har du til ild?

–Jeg har alltid vært fascinert av ild. Den er både vakkert, god og livgivende samtidig som den er skremmende, vond og dødelig. Veldig kontrastfylt. Den kan kontrolleres, men blir aldri helt tam. Den får fort overtaket dersom en ikke følger med. Glasset er også et kontrastenes materiale. Fra flytende, rødglødende masse skaper en noe som er kaldt og skjørt. Glasset lever sitt eget liv, en kan ikke tvinge det til noe det selv ikke vil, en må jobbe sammen med det. Å kunne kontrollere den glødende massen gir en god mestringsfølelse. Både ild og glass er vakkert, men har også fryktelig mye iboende fanskap, sier han.

Produserer i Sverige

Nilsen forteller at han nå leider verksted etter behov.

–I juli var jeg på fabrikken The Glass Factory i Småland. Tidligere har jeg hatt en samarbeid med Magnor, men siden jeg har et stort nettverk og gode kontakter i Sverige velger jeg å ta turen dit.

Lampene selges i seks butikker i Norge. Merkenavnet er Duvele.

–Duvele. Navnet betyr rikelig eller i overmål. Butikken som selger flest er Berge Interiør i Trondheim. I tillegg har jeg direktesalg. Jeg reiser også hjem til folk slik at de kan tilpasses med farger på glass og ledninger. Jeg leverer også til bedrifter og offentlige bygg, forteller Nilsen.

Galskap

Sammen med Ken Robin Sivertsvik driver han Galskaperne.

–Vi jobber med oppmuntring. Vi leverer HMS-kurs til næringsliv. Hvor HMS i vår verden står for Humor Mennesker og Sko. Vi tar tak i de tingene de andre glemmer på HMS-kurs. Det går mye på arbeidsmiljø. Det finnes nok alvor og syting der ute, Galskaperne tilbyr en slags motgift til disse elementene. All erfaring tilsier at det er rom for mer humor og galskap på de fleste arbeidsplasser. Vi er en del av nettverket Livsverkene og opererer i hele landet, sier Nilsen.

Han forteller at det startet som ei stedsutviklingsgruppe i Hasselvika på Fosen.

–Det ballet på seg med masse sprø ting. Vi hadde blant annet et galskapssymposium og fikk etablert en offentlig regulert sytebane med massevis av aktiviteter. Blant annet landssytestevne.

–E du en artigkaill?

–Jeg vet ikke hva jeg skal kalle meg, men jeg er ikke humorist. Men humor, galskap, mot og fantasi er pilarene i Galskaperne, sier Mats Aleksander Nilsen.