Stenger Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø

Fra natt til lørdag 30. september til søndag 1. oktober stenges Nordlandsbanen for persontrafikk på strekningen Trondheim S – Bodø, varsler Bane NOR.

Vedlikeholdsarbeid

Førstkommende helg skal Bane Nor gjennomføre en god vedlikeholdsarbeid på tognettet mellom Trondheim og Steinkjer.

Det betyr at all togtrafikk mellom Trondheim og Steinkjer erstattes av buss fra lørdag kveld og søndag. Det gjelder også for togtrafikken mellom Trondheim og Bodø.

På Trondheim S skal det utføres sporarbeider; det skal blant annet byttes deler i en sporveksel på stasjonsområdet. Mellom Trondheim S og Leangen skal Bane NOR justere høyttaleranlegg på plattformene.



På Åsen stasjon skal det utføres arbeider den nedlagte planovergangen og det skal byttes cirka 50 meter med skinner på stasjonen. Mellom Levanger og Bergsgrav, skal det pågå arbeider på Rokne planovergang og ved Salthammer. Det skriver Bane Nor på sin hjemmesider.

Nytt signalanlegg

På Nordlandsbanen mellom Trondheim og Hommelvik skal Bane NOR drive anleggsarbeider for bygging av et nytt signalanlegg. Det nye signalsystemet heter ERTMS og skal tas i bruk i 2023. Det skal da gi flere og sikrere reiser på skinner.

Graver ned kabler

Ved Vikhammer stasjon er Bane NOR nesten ferdig med anleggsarbeidene. Det gjenstår noen få meter med nye betongkanaler for signalkabler. Kabelkanalene graves ned i bakken langs jernbanesporet ved bruk av anleggsmaskiner. Vikhammer stasjon vil være stengt hele helgen, inkludert parkeringsplassen. Bane NOR og NSB vil sette informasjonsskilter om alternativ transport.

Nye kabelkanaler skal også bygges ved stasjonene Ranheim og Midtsandan. Graving langs jernbanen vil medføre støy for de nærmeste naboer. På Midtsandan vil det være behov for å utføre støyende arbeider om natten. Kommunen og naboer er varslet om disse arbeidene.

Nattarbeid fra uke 40-45

Bygging av et nytt signalanlegg på Nordlandsbanen vil bli lagt merke til rundt Hommelvik stasjon i oktober. Bane NOR skal jobbe på nattestid i ukene 40-45.

Det er på nattestid, når togtrafikken tar en pause, at Bane NOR får jobbe tett inntil en jernbanelinje som er i drift. Det gir anledning til å bli ferdig med arbeidene på kortest mulig tid. Vanlig arbeidstid vil være 19-07. Unntaket er den såkalte innsovningsperioden mellom 23.00 og 01.00, når det ikke er lov å utføre arbeid som skaper mye støy.

Brev til berørte naboer

Bane NOR sender ut et informasjonsbrev til alle berørte naboer. I brevet forklarer de at at de nå skal grave kabelkanaler av betong ned i bakken ved bruk av både arbeidsmaskiner og håndverktøy. Arbeidsområdet vil være langs jernbanen mellom Djupvasskaia og Rema 1000 Sjøsiden.

– Bane NOR vil varsle jernbanens nærmeste naboer ved å legge et infoskriv i postkassene. Vår erfaring så langt er at de aller fleste viser forståelse for behovet for nattarbeider, selv om det kan være en ulempe. Folk med særskilte behov kan ta kontakt med Bane NOR, vi skal forsøke å imøtekomme deres behov, sier Synne Hopland, prosjektleder i Bane NOR.

Arbeidene på Nordlandsbanen utføres av Veidekke. Anleggsarbeidene startet i mai 2017, og har en planlagt varighet på halvannet år. Til sammen skal det bygges kabelkanaler ved 18 jernbanestasjoner, 24 planoverganger og 6 blokkposter (signallys mellom to stasjoner) mellom Ranheim og Steinkjer, og langs Meråkerbanen, skriver selskapet.