Stjørdaling skal tegne regjeringsbygg

– Vi har til hensikt å inngå kontrakt med Team Urbis som står bak løsningsforslaget «Adapt», sa administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg på en pressekonferanse onsdag.

– Jeg var veldig forberedt både på å vinne og tape. Jeg hadde en tapertale og en vinnertale klar her, sa teamleder Gudmund Stokke i Team Urbis til NRK kort tid etter at avgjørelsen ble kunngjort.

To vinnere av Statsbyggs konkurranse ble presentert i juni. I tillegg til «Adapt», gikk også konseptet «Lysning» av arkitektfirmaet G8+ videre. De to prosjektene ble foretrukket fremfor fem andre kandidater.

Ferdig i 2027

Nikolaisen sa onsdag at Statsbygg har forhandlet med begge de to teamene som ble valgt ut av en jury.

Prosjektgruppen som vant består av Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, skriver Arkitektnytt.

Ifølge planene skal byggeprosjektet stå ferdig i 2027. Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.

Regjeringskvartalet fikk omfattende skader av den 950 kilo store bomben som ble detonert 22. juli 2011. Rivingen av de gamle byggene skal etter planen starte i 2018 i følge Dagens Næringsliv.