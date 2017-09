Tatt med nesten ett kilo hasj på Nabotåget

Politiet ved grensekontrollen på Trondheim lufthavn Værnes gjennomførte en rutinekontroll på Nabotåget tirsdag formiddag.

Under en ID-sjekk av en mann fattet ordensmakten mistanke til at vedkommende ikke hadde rent mel i posen.

Tilsto

Mannen kom med toget over Storlien.

– Det ble funnet 900 gram hasj i bagen hans, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor.

Mannen, en svensk statsborger med somalisk bakgrunn i 30-årene, ble tatt av toget på Hell og kjørt til Stjørdal lensmannskontor. Der ble det tatt avhør av vedkommende.

– Mannen erkjente og tok på seg ansvaret for innførsel av narkotikaen. Han sa det var til eget bruk, men det er en forklaring vi ikke helt tror på, forteller Sparby.

Den svenske statsborgeren er siktet for oppbevaring og innførsel av 900 gram hasj.

Domfelt tidligere

Allerede i dag, onsdag, ble han framstilt for hovedforhandling i Sør-Trøndelag tingrett. En eventuell dom er foreløpig ikke avsagt.

Ifølge etterforskningsleder Sparby er mannen kjent for politiet i Sverige for lignende forhold. Han er også domfelt for narkotika tidligere.