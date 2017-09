Vegvesenet på jakt med skiltscanner

Statens Vegvesen satte opp to mobile skiltscannere i Stjørdal onsdag ettermiddag. Et lag tok oppstilling ved fylkesvegen på Hell og et annet lag på E14.

Mannskapene fra Vegvesenet hadde med seg to mobile skiltscannere. Det er apparater som automatisk leser av og kjenner igjen registeringsskilt på bilene som passerer.

– Vi gjør dette for å luke ut kjøretøy som er begjært avskiltet, sier Vegvesenets kontrolleder Ole Hammer.

Han tok oppstilling ved rundkjøringen ved Hellsenteret med sine mannskaper. Den mobile skiltleseren var plassert på sørsida av Hellbrua. Alle kjøretøy som kom nedover Gevingåsen, ble scannet.

Vegvesenets kontrollpost på E14, sjekket all trafikk på Europavegen vestover mot Stjørdal.

Biler som det forelå begjæring om avskilting på og som dermed hadde fått kjøreforbud, ble stoppet i rundkjøringa ved Hellsenteret. Her hadde Vegvesenet satt opp en større kontrollpost.

Da Stjørdalens Blad besøkte kontrollstedet onsdag ettermiddag, var allerede flere kjøretøyer tatt til side. Flere av dem mistet skiltene. Det kan det være flere grunner til.

– Noen av bilene har ikke vært framstilt for periodisk kjøretøykontroll, andre har ikke forssikring i orden, sier kontrolleder Ole Hammer.

Vegvesenets automatiske skiltscanner er direkte koplet til Vegvesenets database over bilder som er begjært avskiltet.

– Scanneren gjør det lettere for oss å plukke ut bier som har fått kjøreforbud, sier kontrolleder Ole Hammer.

I tillegg til å stoppe biler med avskiltingsbegjæring, gjennomførte mannskapene fra Statens Vegvesen også teknisk kontroll av biler onsdag ettermiddag.