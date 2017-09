Kan bli kåret til Norges hyggeligste håndverker

Mittanbud.no og Dipper leter i samarbeid med Bygg Reis Deg etter Norges hyggeligste håndverker.

Vinneren kåres under «Bygg Reis Deg 2017», og målet med konkurransen er å vise frem alle de hyggelige, dyktige og blide håndverkerne som finnes i Norge.

Overrasket

Blant de nominerte i konkurransen er malvikingen Odd Henrik Fossen (26). Han er tømrer ved Norgeshus Midt-Norge Eiendom på Sveberg.

– Det er selvfølgelig kjempetrivelig å bli nominert. Jeg må si at det kom overraskende på. Veldig artig, sier Fossen til Bladet.

Den første runden av konkurransen er åpen for nominasjoner fram til 1. oktober. Allerede nå kan du gå inn og stemme på din favoritt.

Les mer om konkurransen, nominér din håndverker og gi din stemme her! (ekstern lenke)

I nomineringen av Odd Henrik Fossen står det følgende:

«Snill og hyggelig snekker som alltid er i godt humør og veldig bra humør».

– Jeg tror det er en kollega som har nominert meg, forteller 26-åringen.

– Hvorfor tror du at kollegaen tenkte på deg i forbindelse med denne konkurransen?

– Nei, si det. Jeg er kanskje hyggelig, da, sier Fossen og ler.

Tillit og samarbeid

Fra 1. oktober er det åpen avstemming fram til 10. oktober. Da velges det ut 15 håndverkere som går videre til finalen. En fagjury, i kombinasjon med folkets stemmer, kårer en enedelig vinner under messen «Bygg Reis Deg» på Lillestrøm den 20. oktober.

– Faglig dyktighet, sertifiseringer og erfaring er ikke det eneste som er viktig når vi velger håndverker. Tillit og samarbeid mellom håndverker og kunde er vel så viktig for å oppnå et godt sluttresultat, sier fungerende adm.dir Magnus Müller i Dipper i en pressemelding.

Kriteriene for å vinne konkurransen er en kombinasjon av faglig dyktighet, service og gode kundeopplevelser.

– Vi vil hylle håndverkerne som står på sent og tidlig for å realisere boligdrømmen vår. Vi i Mittanbud.no krever og forventer at alle håndverkerne gjør ting fagmessig riktig, har nødvendig kompetanse og holder seg oppdatert på nye krav. Uten det blir verken håndverkeren eller våre kunder fornøyde. Men vi ser også at det som ofte skiller gode håndverkerne fra de aller beste er nettopp en hyggelig kundeopplevelse, opplyser administrerende direktør Håvard Bungum i Mittanbud.no.