Vil ha makebytte for å kompensere tap av dyrka mark

Bondelagsleder Paul Vikhammer har sendt brev til Nye Veier AS og ber om at de tar kontakt med grunneierne for å diskutere en løsning med makeskifte. Brukene Midtre Leistad, Øvre Leistad og Søre Bjørnstad kan miste om lag 150 dekar areal og Vikhammer mener at det Nye Veier kan kjøpe gården Østre Bjørnstad og tilby jorda som makeskifte til de som mister jord.

Uholdbart med travbane

Bondelaget mener at det er uholdbart at Nye Veier AS har inngått en intensjonsavtale med Midt-Norsk Travforbund om deponering av sprengstein fra tunneldriving på dyrkamarka til gården Østre Bjørnstad. Dette vil medføre at selskapet bidrar til at det bygges ned enda mer dyrka mark i et område som blir sterkt berørt av E6 utbyggingen.

Svekker landbruket

Vikhammer skriver i brevet at utvidelsen av E6 fører til en svekkelse av jordbrukets forutsetninger til å utvikle seg i Malvik. Mindre areal per gård reduserer effektiviteten til å drive som heltidsbønder og gjør det mindre attraktivt for unge familier å satse på bondeyrket og matproduksjon som levevei.

Nye veier har informasjonsmøter på Stav Hotel denne uka. I går var det møte for grunneierne mellom Stav og Stjørdal og i kveld har de møte for de mellom Stav og Ranheim.