Nå er det duket for en ny Rosa sløyfeaksjon

Det er tre voksne damer i den lokale Brystkreftforeninga godt smilende som i et øyeblikk stikker innom lokalavisa for å si noe mer om årets «Rosa sløyfe–aksjon».

De har en hensikt, opplyse om brystkreft og kreft, og promotere foreninga som et sted for å møte likesinnede, og ikke minst for å fortelle samfunnet om hvordan det er å rammes, bli operert, bli frisk, eller få senskader, i det hele tatt, opplyse om saken.

– Dette er en solidaritetsaksjon for de som har hatt brystkreft, og de som da kanskje kommer etter oss, sier Ingrid Viken, leder i den lokale Brystkreftforeninga.

Senskader

De har forberedt seg på aksjonen, damene som tar ansvar for gjennomføringa av årets aksjon. Først og fremst for å fortelle og orientere om brystkreften, behandling, resultat av behandling og livet videre.

– I dag overlever 9 av 10 som får brystkreft. Senskader, som er tema for årets aksjon, ser vi ganske mye av. Faktisk får 1 av 3 senskade. Senskadene kan etter operasjon komme relativt raskt, men også først ti år etter operasjonen, sier Viken.

Hun legger til at nasjonalt er det 3400 nye brystkrefttilfeller årlig.

Vil by på seg selv

Det er entusiastiske og glade damer som stikker innom Bladet for å opplyse om aksjonen og brystkreften. På stand vil de by på seg sjøl, og ikke minst materiell de har med seg.

Her kan det også fornemmes en god eim av ull, ekte ull, for det er sjølsagt tombola på bordet når damene i brystkreftforeninga aksjonerer. De strikker, og de ler når de snakker om strikkepinnene, hvor fort de går, og hvor mye rett alt blir, to rett og knapt en vrang.