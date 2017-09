Vil ta bilen fra notorisk stjørdaling

Na vil statsadvokaten ta bilen fra stjørdalingen.

Det går fram av tiltalebeslutningen som statsadvokatene i Trøndelag har utferdiget mannen som er i slutten av trettiåra.

Mannen er nå tiltalt for flere tilfeller av bilkjøring uten førerkort. Han er også tiltalt for å ha kjørt bil i narkorus. Stjørdalingen ble stoppet to ganger av politiet på samme dag mens han skal ha vært ruset. De eposodene skjedde en dag i februar i fjor.

Første episode skjedde på omkjøringsvegen i Trondheim på formiddagen. Senere på kvelden ble samme mann stoppet i en politikontroll i Stjørdal. Også da var han ruset ifølge tiltalebeslutningen.

Stjørdalsmannen er også tiltalt for å ha oppbevart narkotika hjemme ved to tilfeller. Begge gangene kom politiet på besøk.

Til tross for at politiet hadde beslaglagt førerkortet, skal stjørdalsmannen ha fortsatt å kjøre bil. Han er senere blitt stoppet fem ganger i politikontroll.

Det er bakgrunnen for at statsadvokaten nå tar forbehold om at de vil begjære at mannens personbil blir inndratt til fordel for statskassa. Statsadvokaten varsler også at de vil begjære at stjørdalingen taper retten til å kjøre bil.

Han må møte i tingretten midt i oktober.