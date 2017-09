Stifter eget selskap for å utvikle grenda

Stig Oddbjørn Aas var leder av Mostadmarkutvalget som la frem sin utredning om bygda i vår til Malvik kommune. Nå er alle lag og foreninger i Mostadmark invitert til å bli en del av Mostadmark Utvikling. Stiftelsesmøtet holdes på mandag. I fortsettelsen er hele bygda invitert til åpent folkemøte om fremtida i bygda.

–Alle i bygda har fått invitasjon i postkassen. Mostadmark Utvikling er tenkt som en etterfølger av Mostadmarkutvalget og skal jobbe videre med ideer og tanker som kom fram i vår utredning. Tanken er at dette skal bli en paraplyorganisasjon for lag og foreninger i bygda.

–Hvorfor?

–Vi håper at det kan styrke samholdet i bygda. Det er praktisk å ha et selskap som koordinerer aktiviteter. Det er heller ikke å underslå at det er økonomisk motivert. I dag er det blitt slik at om det skal søkes om penger, så må søknadene knyttes mot et organisasjonsnummer. Det er også greit å være samlet i større saker som for eksempel problematikken rundt Foldsjøen. Her har vi en dialog med Meraker Brug og det er fornuftig for begge parter.

Orientering om Foldsjøen

På folkemøtet vil det bli orientert om planene for Foldsjøen.

–11. oktober skal NVE ha befaring sammen med berørte parter og vi skal orientere om den saken på mandag, sier Aas.

De har også planer om å lage et eget nettsted og vil ha folks meninger om det.

–Har Mostadmarkutvalget gjort noe med bygda?

–Det er litt vanskelig for meg å si det, men jeg har inntrykk at folk snakker og samles oftere.

–Tror at man får til noe med Mostadmark Utvikling?

–Det er helt i startgropa og vi må nok prøve og feile litt. Men vi har en del utfordringer som bør løses for få til mer næring i bygda. Veien til Mostadmark er dårlig. Det er asfaltert litt i år, men det er ikke nok. Vi har ikke fiber ovenfor Karlstad. Det er en jobb som må gjøres for å få dette på plass. Og dette er nødvendig for at vi skal få til næring i bygda, sier Stig Oddbjørn Aas.

Følgende er invitert til stiftelsesmøtet av Mostadmark Utvikling: Mostadmark Idrettslag, Mostadmark Samfunnshus, Mostadmark Skytterlag, Mostadmark Vel, Karlstad Vel, Jøssåsen, Mostadmark Jernverks venner, Mostadmark Røde Kors, U.L Mostingen, Opera Jernverket og Meraker Brug.

richard.bakken@bladet.no

913 82 005