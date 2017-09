Trodde ikke på forklaring om narkotika

Mannen i 20-årene var tiltalt på tre punkt da han møtte i Sør-Trøndelag tingrett denne uka. De to mest alvorlige var oppbevaring av narkotika og dopingmidler.

Under en husransakelse i mars i år fant politiet 65 gram metamfetamin, 65 narkotiske tabletter, 656 dopingtabletter og 10 hetteglass som inneholdt anabole steroider. I tillegg var malvikingen tiltalt for å ha brukt dopingmidler som inneholdt et anabolt steroid.

Da mannen møtte i tingretten nektet han all befatning med metamfetaminen. Stoffet ble funnet i en boks som tidligere hadde inneholdt kosttilskudd. Boksen sto sammen med andre bokser med kosttilskudd i en hylle i et skap på kjøkkenet.

Han erkjente seg skyldig for narkotiske tabletter og dopingpreparater.

Ble ikke trodd

I retten opplyste malvikmannen at han hadde hatt den aktuelle boksen, der narkotikaen lå, i flere år. Han mente han kunne hatt med seg boksen fra et kollektiv hvor han bodde tidligere, og fortalte at han visste at andre som bodde sammen med ham hadde befatning med amfetamin.

Videre mente han at stoffet også kunne tilhøre en kamerat som hadde innboet sitt lagret hjemme hos ham.

Disse forklaringene festet retten ingen lit til.

Malvikingen sa i retten at han brukte både kosttilskudd og doping. Dopingmidlene ble kjøpt via nett. Han skaffet seg tilgang på et eget forum, og forhandlingene skjedde ved å bruke kryptert e-post.

Han hadde igjen cirka en måneds forbruk av dopingmidlene da politiet ransaket boligen hans i mars.

Fengsel

I straffeutmålingen ble det klarlagt at det er oppbevaringen av metamfetamin som veier tyngst.

Aktor la ned påstand om at malvikingen skulle dømmes til fengsel i åtte måneder, med fradrag av to dager for utholdt varetekt. Det ble stående som rettens dom.

I tillegg må han betale saksomkostninger på 3.000 kroner.

Bladet forsøkte å få tak i mannens forsvarer, advokat Torfinn Svanem. Han svarte ikke på våre henvendelser fredag ettermiddag.