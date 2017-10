Destinasjonen Meråker - reiseliv og turisme

I samarbeid med Meråker Utvikling ønsket Arbeiderpartiet å få til et arbeidsmøte med aktører og politikere om reiseliv og turisme. Men dessverre var ikke saken aktuell.

Vi har hatt Meråker Utvikling i 30 år og nå skal organiseringen av næringsarbeidet vurderes. Før standpunkt tas må det avklares hva det skal jobbes med, hvilke oppgaver og hvilken kompetanse man bør ha. Reiselivsbransjen krever en helt annen kompetanse enn industri-etablering. En liten kommune som Meråker greier ikke sjøl å ha kompetanse innen alle bransjer.

Historikk

Meraker Smelteverk var hjørnesteinsbedrifta i mange år med over 600 ansatte på det meste. I 1986 var det bare 220 arbeider igjen. Kommunen måtte ta et grep. En storstilt nærings-utviklingsprosess ble satt i gang. SNU-prosjektet ble ledet av Selfint. Konklusjonen etter tre SNU-seminarer var å danne to aksjeselskap: Meråker Reiseliv AS og Meråker Utvikling AS. Disse to skulle legge grunnlaget for varig og kontinuerlig næringsutviklingsarbeid i Meråker.

«1. Det skal satses på internasjonal turisme og salgbare produkter, effektiv markedsføring og godt samarbeid.

2. Meråker Reiseliv skal bygge opp et miljø som gir bygda et tungt navn som turiststed.»

Meråker Utvikling ble dannet, mens Meråker Reiseliv aldri så dagens lys, noe som etter min mening var uheldig.

20 år senere ble det satt i gang ny omstillingsprosess. Meraker Smelteverk skulle legges ned. I perioden 2006 – 12/15 ble det tilført 50 mill. kroner. Reiselivet skulle fortsatt være et hovedsatsingsområde med 45 nye arbeidsplasser. Det ble bevilget to mill. kr til en reiselivsplan som man har sett lite til. Hva om vi hadde brukt mesteparten av de 50 mill. til å skape destinasjonen Meråker som en reiselivskommune?

Meråker kommune og reiseliv

Vi vil ha en robust og bærekraftig kommune. Skal den fortsatt bestå som egen kommune må vi ha VEKST! Vekst i folketallet og veksten må komme fra den yngre generasjonen. For å få vekst i folketallet, må vi ha flere arbeidsplasser. Fengsel, hydrogenproduksjon og veg til Tydal er ønskelig.

Er det aktuelt med et nytt forsøk på reiseliv? Jeg mener JA!

Reiseliv er den størst voksende næring. Folk fra alle verdensdeler ønsker å besøke Norge. Norge er et trygt land å reis til i en urolig verden. Det er mer penger blant folk, flere og flere reiser. Pensjonistene har tid, penger og reiser mer. I kommunestyremøte mandag hadde friluftsgruppa på videregående interessante ideer til sentrumsutvikling og reiseliv.

Meråkers merkevarer

Vi har naturgrunnlaget, beliggenheten, anlegg og aktører som vil satse.

Vi kan tilby en unik reise i vår fantastiske natur med stillhet for de som ønsker det, eller aktiviteter og utfordringer. Jakt og fiske, fjellvandring til fots, på hesteryggen eller i hundesleden. Vi har rulleskiløyper, turstier, merkede løyper. Vi kan tilby kajakkpadling, rafting, fjellklatring, aking- og spark-konkurranser, overnatting i snøhule og besøke fjelltopper med kjentmann Hallgeir Martin Lundemo.

Stisykling er sterkt økende i Skottland og Alpene. Det er blitt milliardindustri. Det gir mer penger enn golf og alpint.

Trug-gåing er populært. I 2014 hadde Italia VM i trug-gåing med 5000 deltakere.

Det er forventet 15.000 cruiseturister til Trondheim i 2018. Turistene ønsker dagsturer ut i distriktet for å se og oppleve hverdag hos oss. De ønsker å spise lokal mat og kjøpe suvenir. Alt dette kan også vi i Meråker tilby.

Idrett og arrangement

Vi har årlig mer enn 5000 deltakere på idretts- og kulturarrangement, noe som kan økes betraktelig. Det skal være to store idrettsarrangement i Meråker, NM på ski i 2019 og Touren på ski i 2020. Her settes Meråker på kartet ute i den store verden med bilder og omtale. Dette blir god reklame og vi må gjøre noe stort ut av dette slik at mange turister ønsker å besøke Meråker.

Hva kreves for å lykkes

Samarbeid mot et felles mål. Det er viktig at alle lokale krefter står sammen om strategien for lokal utvikling av reiselivet i Meråker. Samhandling er nøkkelen til suksess!

Turistene kommer ikke bare for å oppleve Meråker, de må få opplevelser og aktiviteter på veg til Meråker. Derfor er det nødvendig å samarbeide med flere kommune.

Produktutvikling

Det må utvikles produkter og tjenester som etterspørres; naturopplevelser, aktiviteter, lokal mat, husflid, kulturarrangement og idrett. Produktene må være tilpasset ulike målgrupper med varighet fra en dag til en hel uke. Arrangørene må samarbeide for å skape helhet i tilbudene og koordineres av en samfunnsutvikler. Produktene må virke tiltalende og spennende.

Markedsføring

Vi må ha en godt kvalifisert person med kompetanse innen reiseliv som markedsfører DESTINASJONEN MERÅKER. Reisebyråer i Europa, USA og Asia ønsker å selge Norge. De reiser rundt for å skaffe seg oversikt for fritidsreiser, opplevelser og aktiviteter som blir presentert i hjemlandet. De selger Norge. Da må Meråker være på banen.

Innovasjon Norge har årlig konferanse under navnet Norwegian Travel Worksop (NTW). Dette er Norges viktigste markedsplass for reiselivsaktører. Her bygges relasjoner som fremmer valget av norske reiselivsprodukter og kontrakter inngås. Her må Meråker posisjonere seg, skap identitet og omdømmebygging.

Mål for reiselivssatsing

1. Det viktigste er at det finnes aktører i Meråker som har tro på og vil satse hardt på utvikling innen reiseliv. Det må skje i samarbeid mellom aktørene og næringsforum.

2. Målet må være fortjeneste for aktørene.

3. Reiselivet skal utvikles til et vekstområde i Meråker. Veksten skal i hovedsak komme fra det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet.

4. Det må avklares hvordan næringsarbeidet skal organiseres og ledes. Etter min mening må det være et lokalt styre i Meråker. Det må kjøpes tjenester etter behov hva som skal utvikles med den kompetanse og kunnskap som trengs. Både Stjørdal Næringsforum og Proneo er aktuelle samarbeidspartnere.

Kjell Steinar Grytbakk